У Саудовской Аравии появилось космическое агентство

В Саудовской Аравии появилось космическое агентство, информирует Al Arabiya.

Как передает İslam.az, во главе его встанет сын короля Султан бен Сальман бен Абдель Азиз. Ранее он «командовал» в главном управлении по туризму.

Назначение принца на эту должность не случайно: 62-летний внук основателя королевства был военным летчиком и стал первым не только в Саудовской Аравии, но и во всем арабском мире астронавтом, побывавшим в космосе.

Кроме этого, король Салман сменил министра иностранных дел. На место Аделя аль-Джубейра пришел глава Минфина Ибрагим аль-Ассаф. Прежний министр возглавил правительственное ведомство по иностранным делам.

Министром нацгвардии назначен Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз.

Министром информации назначен Турки аш-Шабана, главой министерства образования стал Хамад Аль аш-Шейх. Впервые в органах исполнительной власти страны появилась женщина: помощницей министра торговли королевства назначена Иман аль-Мутейри.

Помимо космического агентства, в стране создаются главные управления по спорту и по развлечениям.

Чем объясняются эти перестановки, не уточняется.