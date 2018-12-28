Трамп обвинил демократов в "тупости"

Нежелание членов Демократической партии поддерживать строительство стены на границе с Мексикой говорит об их «тупости», написал президент США Дональд Трамп в Twitter в четверг, 27 декабря, передает Islam.az.

«Открытая южная граница и большое количество преступников, которые проходят в США из-за этой тупости», - написал президент США.

Споры Трампа с демократами в конгрессе США из-за стены на границе с Мексикой привели к тому, что американские законодатели не смогли принять бюджет на 2019 финансовый год, который начался в США еще 1 октября. Без финансирования временно остались Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Бюджет остальных госучреждений был одобрен конгрессом ранее.