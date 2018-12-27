Читатель спрашивает: Можно ли читать суру «Йасин» другому человеку за плату латинскими буквами?

Читать Коран целиком или же отдельные суры за определенную плату не является грехом. Но при чтении следует следить за правильным произношением. Однако человек, не владеющий арабским языком и читающий текст по латыни просто не способен на это. Поэтому нельзя читать Коран за плату латинским текстом. Но разрешается делать это с целью подарка. Также нет ничего зазорного в том, если это будет делать человек, не владеющий арабским языком, и одаривающий благостью чтения своих покойников.