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В Баку будут работать пассажирские автобусы без водителей

До 2023 года в Азербайджане, конкретно в Баку, планируется начать использование в пассажироперевозках автономных транспортных средств (без водителей).

Это запланировано в "Госпрограмме по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019–2023 годы".

Так, соответствующим государственным структурам поручено подготовить предложения с целью усовершенствования законодательства по использованию во внутригородских пассажироперевозках автономных (без водителей) транспортных средств и определить пилотные туристическо-развлекательные территории, где будет организовано движение данного вида транспорта, а также решить другие организационно-правовые вопросы на 2019-2023 годы.

Исполнителем основных работ по утвержденной президентом Ильхамом Алиевым госпрограмме является министерство транспорта, связи и высоких технологий. Среди других исполнительных структур по данным работам указаны МВД, министерство экономики, Бакинское транспортное агентство, Госагентство автодорог Азербайджана.


Опубликовано:28 Декабрь, 2018  12:57, ]]>Печать]]>
 
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