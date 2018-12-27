В Германии планируют ввести для мусульман налог на мечеть

Правительство Германии планирует ввести для мусульман налог на мечеть по образцу «церковного сбора», взимаемого с католиков и протестантов.

Как передает İslam.az со ссылкой на «РИА Новости», депутаты бундестага рассчитывают ослабить таким образом зависимость мечетей от дотаций арабских стран и предотвратить распространение радикального ислама.

Но немецкие мусульмане опасаются, что налог вызовет недовольство мигрантов, и многие, не желая ничего платить, уйдут в подполье - присоединятся к радикалам.

Церковный налог действует в Германии с конца XIX века, когда церковь официально отделили от государства. В начале ХХ столетия религиозный сбор закрепили на законодательном уровне. В законе речь шла только о католиках и протестантах.

Представители других религий в ФРГ также могут платить церковный налог добровольно. Чтобы собираемые средства поступали по адресу - в мечеть, синагогу или православный приход, налогоплательщику следует представить в фискальные органы справку. Как правило, религиозная пошлина составляет от 3 до 9% подоходного налога.

Пенсионеры, студенты, малоимущие освобождены от выплат. Отказаться от этого сбора могут атеисты и представители конфессий, нешироко представленных в немецком обществе.