Армия Сирии вошла в Манбидж

Подразделения сирийской армии вошли в город Манбидж на севере страны, который ранее контролировали курдские формирования.

Как передает SalamNews со ссылкой на RT, об этом говорится в распространённом заявлении представителя Генштаба Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики.

B ответ на призыв населения Манбиджа армия вошла в город и подняла над ним флаг САР.

Ранее курдские Отряды народной самообороны попросили Дамаск установить контроль над территориями, которые они покидают, для защиты их от «турецкого вторжения». В частности, речь шла о Манбидже.