В Йемене погибли полковник и бригадный генерал Саудовской коалиции

В результате внезапной операции хуситов в аль-Джуфе погибли два высокопоставленных офицера саудовской коалиции.





Как сообщает "Yemenipress.net", в результате операции в провинции аль-Джуфе погиб кувейтский полковник саудовской коалиции Фаллах аль-Хаджари.

Сообщается, что он осуществлял деятельность в подразделениях военной разведки саудовской коалиции.

Также сообщается, что в результате внезапного нападения хуситов погиб бригадный генерал Муджахид аль-Мгелиси, который возглавлял операции в аль-Джуфе.

Саудовская коалиция пока не комментирует данную информацию.

Отметим, что после восстановления прекращения огня в йеменских провинциях аль-Худейда и Таиз коалиция Саудовской Аравии усилила свои атаки в регионах аль-Джуфа, Сада и Багам.