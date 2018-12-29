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Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагону.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в пятницу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

"Президент не принял решение о сокращении военного присутствия США в Афганистане и он не поручал министерству обороны США начинать вывод личного состава из Афганистана", - заявил он агентству Bloomberg.


Опубликовано:29 Декабрь, 2018  11:12, ]]>Печать]]>
 
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