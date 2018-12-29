Из Азербайджана в Турцию доставлен сторонник Гюлена

Сторонник террористического течения Фетуллаха Гюлена Мехмет Гелен доставлен из Азербайджана в Турцию.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", операция по задержанию Гелена, находившегося в международном розыске, осуществлена сотрудниками Национальной разведывательной организации (MİT) Турции.

По информации агентства «Анадолу», сотрудники турецкой разведки вели наблюдение за сторонником Гюлена, который ранее работал преподавателем в одной из школ Азербайджана.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.