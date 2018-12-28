ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Верен ли намаз женщины, если после выполнения намаза она поймет, что несколько прядей на голове не были покрыты платком? Верен ли намаз женщины, если после выполнения намаза она поймет, что несколько прядей на голове не были покрыты платком?
Закат в Баку (Фото дня) Закат в Баку (Фото дня)
Как быть, если человек заключил с Аллахом обет для определенного дела, но после реализации желания не способен исполнить его? Как быть, если человек заключил с Аллахом обет для определенного дела, но после реализации желания не способен исполнить его?
Можно ли читать суру «Йасин» другому человеку за плату латинскими буквами? Можно ли читать суру «Йасин» другому человеку за плату латинскими буквами?
ЦРУ назвал cамые вооружающиеся страны мира ЦРУ назвал cамые вооружающиеся страны мира

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Точка зрения

Азербайджанцы мира отмечают День солидарности

Сегодня в Азербайджане отмечают День солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает islam.az, вот уже 27 лет 31 декабря отмечается как День солидарности азербайджанцев мира.

Этот праздник играет важную роль в построении связей между азербайджанцами, проживающими в отдельных странах, налаживании процесса единства и солидарности между ними. Празднование Дня солидарности азербайджанцев мира превратилось в своеобразную необходимость и духовную потребность для азербайджанцев всего мира. Этот день отмечается в более чем 70 странах мира. Несмотря на серьезное давление со стороны двух тоталитарных государств в дни развала Советского Союза, шествие  проживающих по оба берега Араза азербайджанцев в сторону границы, в результате которого была сметена колючая проволока от Ордубада до Шарура, лозунги разделенного рекой народа о единении доказали всему миру единство азербайджанской нации. День солидарности является символическим проявлением стремления к единению.

Отметим, что основы Дня солидарности азербайджанцев мира были заложены во время разрушения границы в Нахчыване между СССР и Ираном в конце декабря 1989 года. Учитывая значимость идеи о создании единства азербайджанцев мира, 16 декабря 1991 года председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Алиев объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира и поднял вопрос  перед Верховным советом Азербайджана об объявлении этой даты праздничным днем на государственном уровне.

В 1992 году парламент Азербайджана объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. С тех пор 31 декабря отмечается всеми азербайджанцами как праздник.

Поздравляем с этим знаменательным днем всех азербайджанцев!


Опубликовано:31 Декабрь, 2018  10:34, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
28 Декабрь, 2018
В Германии планируют ввести для мусульман налог на мечеть
27 Декабрь, 2018
Разоблачена шпионская деятельность против Азербайджана
26 Декабрь, 2018
Парламент Грузии не поддержал запрет на чадру
25 Декабрь, 2018
Россия поставит в Азербайджан халяльную косметику
25 Декабрь, 2018
Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
31 Декабрь, 2018

Азербайджанцы мира отмечают День солидарности
29 Декабрь, 2018
Из Азербайджана в Турцию доставлен сторонник Гюлена
29 Декабрь, 2018
Турция стягивает тяжелую военную технику к границе с Сирией
29 Декабрь, 2018

Верен ли намаз женщины, если после выполнения намаза она поймет, что несколько прядей на голове не были покрыты платком? Ислам в вопросах
29 Декабрь, 2018

Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана
29 Декабрь, 2018

В Египте взорван автобус, есть погибшие
28 Декабрь, 2018
В Йемене погибли полковник и бригадный генерал Саудовской коалиции
28 Декабрь, 2018
Армия Сирии вошла в Манбидж
28 Декабрь, 2018
В Германии планируют ввести для мусульман налог на мечеть
28 Декабрь, 2018
Пакистан признал организацию Гюлена террористической
28 Декабрь, 2018
В Баку будут работать пассажирские автобусы без водителей
28 Декабрь, 2018

Можно ли читать суру «Йасин» другому человеку за плату латинскими буквами? Ислам в вопросах
28 Декабрь, 2018
Трамп обвинил демократов в "тупости"
28 Декабрь, 2018
У Саудовской Аравии появилось космическое агентство
27 Декабрь, 2018
Турция не допустит изучения США системы S-400
27 Декабрь, 2018
Мубариз Гурбанлы избран на новую должность
27 Декабрь, 2018
Израильские СМИ рассказали о возможном убийстве Касема Сулеймани
27 Декабрь, 2018
Трамп избежал службы во Вьетнаме благодаря связям своего отца
27 Декабрь, 2018

Может ли женщина носить одежду, которая была на ней во время месячных, после завершения месячных? Ислам в вопросах
27 Декабрь, 2018

В результате обстрела армянaми Агдама ранен мирный житель
27 Декабрь, 2018

Разоблачена разведывательно-шпионская деятельность против Азербайджана
26 Декабрь, 2018

Закат в Баку Фото дня
26 Декабрь, 2018
В Афганистане перенесли президентские выборы на фоне переговоров с "Талибаном"
26 Декабрь, 2018

В Нигерии в результате нападения террористов погибли 13 военнослужащих
26 Декабрь, 2018
В Сирии произошла перестрелка между террористическими группировками ИГ и РПК
26 Декабрь, 2018

В Азербайджан возвращены 20 детей, чьи родители воевали в составе ИГИЛ в Ираке
26 Декабрь, 2018

Парламент Грузии не поддержал запрет на чадру
26 Декабрь, 2018

Израиль атаковал иранские объекты в Сирии Видео
26 Декабрь, 2018
ЦРУ назвал cамые вооружающиеся страны мира
26 Декабрь, 2018

Как быть, если человек заключил с Аллахом обет для определенного дела, но после реализации желания не способен исполнить его? Ислам в вопросах
26 Декабрь, 2018
Баку вошел в десятку лучших туристических городов СНГ
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com