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В Афганистане погибли пять военнослужащих

Пять военнослужащих погибли, еще шестеро получили ранения при атаке талибов в Афганистане.

Oб этом сообщает агентство Синьхуа.

Талибы напали на военный лагерь на юге провинции Кандагар накануне поздно вечером.


Опубликовано:2 Январь, 2019  11:42, ]]>Печать]]>
 
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