В Афганистане погибли пять военнослужащих

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Пять военнослужащих погибли, еще шестеро получили ранения при атаке талибов в Афганистане.
Oб этом сообщает агентство Синьхуа.
Талибы напали на военный лагерь на юге провинции Кандагар накануне поздно вечером.
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