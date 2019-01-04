Израиль рассматривает ликвидацию Асада

Командующий Северным военным округом Армии обороны Израиля предложил устранить Асада.

Издание «Elaph» опубликовало статью, в которой ссылаясь на источник в Министерстве обороны Израиля, сообщает о том, что бывший глава Управления разведки Генерального штаба Армии Израиля, и нынешний командующий северным военным округом ЦАХАЛ Авив Кохави, внёс предложение по устранению сирийского диктатора Башара Асада.

Кохави предложил ликвидировать Башара Асада, и тем самым решить проблемы с присутствием в Сирии иранских военных и боевиков террористической организации «Хизбалла», которые поддерживают друг друга, что создает угрозу для Израиля.

Стало известно, что правительство отказалось от подобной идеи, поскольку это не решило бы все возможные проблемы, а лишь усугубило бы их.

Специалисты не исключают, что в ближайшем времени Израиль может провести очередную масштабную военную операцию в Сирии.