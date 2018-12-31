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Новости » Точка зрения

В Саудовской Аравии начинается суд по делу об убийстве Кашикчи

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии объявила о проведении первого заседания суда по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление генпрокуратуры королевства, первые слушания будут проведены в уголовном суде в Эр-Рияде. Указывается, что "на первом заседании пред судом предстанут 11 человек, обвиняемых в причастности к убийству журналиста".

Прокуратура Саудовской Аравии, говорится в документе, потребовала смертной казни пятерым обвиняемым по указанному делу.

Сообщается также, что "судебным властям Турции был направлен запрос с просьбой передать имеющиеся у них доказательства по данному делу, однако до сих пор не получила ответа".

Расследование в отношении некоторых лиц, причастных к убийству журналистов, продолжается, объявили в прокуратуре Саудовской Аравии.


Опубликовано:3 Январь, 2019  15:39, ]]>Печать]]>
 
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