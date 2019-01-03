Читатель спрашивает: Из какого имущества и в каких размерах выплачивается милостыня?

Милостыня является одним из видов религиозных выплат. В отличии от хумса и закята, он выплачивается на добровольной основе, в любом количестве, из любого имущества и в любое время. Любая материальная и даже моральная помощь, оказанная нуждающимся людям, считается милостыней. Милостыней считается даже улыбка, один финик или же глоток воды, которым одарят нуждающегося. Одним из главных условий милостыни является искренность при выплате. Нехорошо превращать это в рекламу. Поэтому милостыня, выплаченная тайком и в надежде на милость Аллаха обладает большей благостью.