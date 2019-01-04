Госдолг США достиг максимума за последние 70 лет

За время правления Дональда Трампа государственный долг США увеличился на 2 триллиона долларов и достиг максимума за последние 70 лет.

В конце 2018 года госдолг составил 21,974 триллиона долларов. Когда Д.Трамп вступил в должность в начале 2017 года, эта цифра была более чем на 2 триллиона меньше. Управление Конгресса США по бюджету подсчитало, что госдолг составляет 78% ВВП страны, это самый высокий показатель с 1950 года.

По прогнозам Конгресса, к 2028 году размер долга достигнет 96% ВВП, если ситуация не изменится. Большая его часть возникнет из-за рекордно низкой ставки корпоративного налога, которая сокращается до 20%.

Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет заявил, что Д.Трамп «совершенно обеспокоен» ростом госдолга. Президент потребовал от каждого министерства сократить бюджет на 5%.

Во время предвыборной кампании 2016 года Д.Трамп пообещал избавиться от госдолга за 8 лет. Размер долга действительно начал снижаться в начале 2017 года, однако вновь вырос из-за изменений в налоговом законодательстве.