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Помпео: США выводят войска из Сирии, но продолжат борьбу против ИГ

Процесс вывода американского воинского контингента из Сирии идёт, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

"Президент все ясно изложил в том, что касается Сирии. Наши войска уходят оттуда. Также президент ясно сказал, что нам нужно продолжать кампанию по борьбе против ИГ", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

М.Помпео отметил, что США продолжат кампанию по противостоянию действиям Ирана в ближневосточном регионе. Как сообщалось, эта страна, в частности, оказывает военную поддержку Дамаску.

"Мы продолжим над реализацией этих целей. Просто мы добьёмся всего этого, когда наших войск не будет в Сирии", - заявил госсекретарь США.

Вместе с тем он не стал сообщать конкретных данных о процессе вывода войск из Сирии и не представил график, пояснив, что не хочет, чтобы неприятель получил доступ к такой информации.

М.Помпео также заверил, что США намерены убедиться, что военные Турции "не устроят курдам бойню" в Сирии.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что решил провести поэтапный вывод американских войск из Сирии. Основная их часть находится на севере страны, где активно сотрудничает с бойцами курдских военизированных формирований. Анкара же считает эти группировки террористическими и, по некоторым данным, готовит наступательную операцию на их позиции.


Опубликовано:4 Январь, 2019  12:43, ]]>Печать]]>
 
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