В Узбекистане в прошлом году построено 39 мечетей

В Узбекистане в 2018 году было открыто 13, построено 39 и отремонтировано около 100 мечетей, сообщает Islam.az со ссылкой на Управление мусульман Узбекистана.

В числе работ, проделанных за год Управлением мусульман Узбекистана, - создание Международной исламской академии, Международного центра исламской цивилизации, благотворительного фонда "Вакф" и Высшего исламского образовательного учреждения «Научная школа хадиса».

По данным управления, хадж в 2018 году совершило более 7200 граждан Узбекистана.