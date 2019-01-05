Имя саудовского наследного принца упоминается в коррупционном скандале

Имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана упоминается в скандале, связанном с прерыванием вещания на телеканале Netflix передачи об убийстве журналиста Джемаля Кашикчи, совершенном в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Сообщается, что за это он заплатил телеканалу 2 миллиарда долларов.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Aksham, якобы, в обмен на это Netflix закрыла доступ к эпизоду сатирического телешоу "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем" (Patriot Act with Hasan Minhaj), предназначенного для трансляции в Саудовской Аравии и на всем Среднем Востоке.

Netflix, являющийся интернет-каналом глобального масштаба, заблокировал вещание программы Хасана Минхаджа, в котором он критиковал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана из-за убийства журналиста Джемаля Кашикчи, преследований гражданских активистов и ведение войны в Йемене. Все это вызвало невероятный скандал. По слухам, это является личным заказом Мухаммеда бин Салмана. Сообщается, что он заплатил телеканалу 2 млрд долларов.

Директор отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch по странам Ближнего Востока Сара Леа Уитсон выразила свой решительный протест по поводу произошедшего: "Если телеканал Netflix подчиняется требованиям правительства, не приемлющего свобод в сферах искусства, политики и комедии, значит, он не является сторонником свободы".

Отметим, что известный журналист газеты "Washington Post" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября 2018 года в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила о проведении предварительных слушаний в Уголовном суде Эр-Рияда по факту смерти Джемаля Кашикчи.