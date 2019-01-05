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В Китае число содержащихся в лагерях уйгуров достигло 3 миллионов

"Число уйгурских тюрков, которых китайские власти держат в политико-идеологических лагерях, достигло 3 млн человек".

Как сообщает Islam.az, об этом заявил председатель Всемирного конгресса уйгуров Иса Долкун.

Отметив наличие доказательств относительно расширения лагерей, он заявил, что у них имеется список, в котором значатся имена погибших в этих лагерях 350-ти профессоров-уйгуров.

И.Долкун подчеркнул, что по состоянию на январь 2018 года, в указанных лагерях содержалось более 1 млн уйгурских тюрков: "Среди содержащихся в лагерях есть пожилые люди в возрасте 80-90 лет. Завтра будет слишком поздно. После Второй мировой войны страны обещали не повторять впредь геноцида. Однако сегодня в Китае совершается геноцид против уйгуров".

Отметим, что в 2018 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 1 млн 120 тыс. общественных чиновников "побывали" в семьях 1 млн 690 тыс. уйгурских тюрков.


Опубликовано:4 Январь, 2019  15:50, ]]>Печать]]>
 
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