В столкновении на границе сектора Газа пострадали 20 палестинцев

Произошли очередные столкновения на границе сектора Газа между палестинцами и израильской армией.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА «Новости», об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Палестины.

Согласно информации, в результате столкновений в ходе акции протеста пострадали 20 палестинцев.

«Израильские оккупационные силы ранили 15 человек боевыми пулями, ещё пять фельдшеров [были ранены] при прямом попадании газовых бомб», – сообщили в министерстве.

Напомним, что в конце декабря 2018 года четыре палестинца погибли в стычках с израильтянами.