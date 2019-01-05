Трамп: "Мы можем ввести чрезвычайное положение в стране"

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на ТАСС, с такими словами он выступил в Розовом саду Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.

Американского лидера спросили, рассматривает ли он возможность введения в стране чрезвычайного положения для выделения денег на строительство стены без одобрения законодателей. "Я могу сделать это, если захочу. Я этого не сделал", - отметил глава государства.

"Мы можем ввести чрезвычайное положение в стране и построить ее [стену] очень быстро", - отметил глава вашингтонской администрации.

Президент добавил, что такие действия могут быть необходимы "для безопасности страны". При этом он не стал приводить подробностей возможного решения.