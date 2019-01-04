Читатель спрашивает: Имеет ли религиозный подтекст нахождение Луны в созвездии Скорпиона?

Во время своего движения по орбите Луна и Солнце входят в скопление звезд, которые люди именуют созвездиями. В течение месяца Луна поочередно находится в каждом из 12-ти созвездий. Продолжительность нахождения в каждом созвездии составляет более 2-х и менее 3-х дней. Точное время вхождения Луны в какое-то созвездие можно узнать по астрономическому календарю. В связи с нахождением Луны в созвездии Скорпиона в некоторых религиозных источниках содержатся определенные рекомендации: не следует заключать брак, играть свадьбу, отправляться в важные поездки. Отметим, что все это носит не обязательный, а рекомендательный характер, и исламские ученые относятся к ним по-разному: некоторые склонны к таким мнениям, а некоторые отрицают их.