В результате столкновений в Мьянме погибли не менее 13 полицейских

По меньшей мере 13 полицейских погибли и девять пострадали в результате нападения боевиков исламистского движения "Араканская армия" на четыре опорных пункта полиции в штате Ракхайн в Мьянме.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным министерства информации, в общей сложности около 150 боевиков напало на посты в четырех различных поселках. В данный момент ведется поиск местных жителей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за атаки.

В конце ноября 2017 года сообщалось, что силы безопасности Мьянмы за месяц задержали почти 300 мусульман-рохинья при попытке покинуть штат Аракан.

Начиная с 1970-х годов, мусульмане-рохинья в Мьянме подвергаются систематическим нападкам и этническим чисткам. 80 процентов мусульман Мьянмы, численность которых достигает двух миллионов, нашли убежище в соседних странах.