Трамп заявил, что не обещал скорого вывода армии США из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о скором выводе американских военных с территории Сирии.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА «Новости», об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме.

«Мы выведем наши войска... Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро», – заявил президент США.

США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирийской Арабской Республики 19 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что США могут оставить часть военнослужащих на юге Сирии на неопределенный срок, несмотря на решение президента Дональда Трампа о полном выводе американского контингента из этой арабской страны.