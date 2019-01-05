Читатель спрашивает: Какую часть бороды следует намачивать во время малого омовения?

Во время малого омовения следует промыть лицо от места роста волос на лбу до челюсти, ширина омываемой части – расстояние между указательным и средним пальцами. Если хоть малая часть указанного места останется сухой, то малое омовение недействительно. Однако для бородатых мужчин в совершении малого омовения есть один нюанс. Если борода короткая и редкая, то есть, если из-под волос видная кожа лица, то при малом омовении следует омыть и кожу под волосами. Но если волосы бороды плотные и длинные, то не обязательно доводить воду до кожи лица. Достаточно омыть волосы бороды. Человек, у которого борода длинна настолько, что под ней не видно кожи, должен намочить бороду так, чтобы вода дошла до каждого волоса. При этом не следует быть слишком мнительным. Достаточно, если будут намочены волосы, которых касается рука.