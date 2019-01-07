Израильские вертолёты нанесли удар по военным позициям ХАМАС

Вертолёты Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передаёт Islam.az, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

«В ответ на попытку атаки вертолёты Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным постам ХАМАС в Газе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был ответом на отправку заминированной летательной конструкции, состоящей из самодельного летательного аппарата и связки воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что на границе сектора Газы при столкновениях с Армией Израиля пострадали 20 палестинцев.