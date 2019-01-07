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Президент Египта открыл на Рождество самый большой собор страны

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси при усиленных мерах безопасности открыл новый христианский коптский собор Рождества Христова.

Как передаёт İslam.az со ссылкой на зарубежные СМИ, церемония прошла в воскресенье в канун празднования Рождества по Юлианскому календарю, в строящемся новом административном центре Египта, расположенном в 45 километрах на юго-восток от Каира.

Ранее, 5 января, сотрудник египетской полиции погиб при попытке обезвредить взрывное устройство, обнаруженное в сумке близ нового собора. В результате взрыва пострадали еще двое полицейских и один прохожий. В день открытия нового собора на въезде в новый административный центр стояли танки. В тот же день там же была открыта и новая центральная мечеть, рассчитанная на 17 тысяч верующих.

Собор Рождества Христова станет самым большим христианским храмом Египта, в богослужениях в нем смогут принять участие до 8 200 верующих. Помимо самого храма, на территории около 1,7 гектара расположены также служебные помещения и резиденция главы коптской церкви.

Коптская церковь относится к группе Древневосточных церквей, отличающихся от православных церквей византийской традиции элементами обряда и вероучения. Христианское меньшинство в Египте составляет около 10 процентов населения и насчитывает примерно девять миллионов человек.


Опубликовано:7 Январь, 2019  13:56, ]]>Печать]]>
 
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