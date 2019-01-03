На какую сумму Азербайджан закупил вооружения у Турции?

Азербайджан увеличил в 2018 году импорт оборонной и авиационной продукции турецкого производства на 85,7%, сообщает агентство «Анадолу».

«Если в 2017 году экспорт оборонной и авиационной продукции производства Турции в Азербайджан составил $34,143 млн, то в 2018 году - $63,409 млн», - отмечает агентство со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TİM).

В целом, экспорт турецкой продукции оборонной и авиационной промышленности в прошлом году составил $2,035 млрд, что на 17% больше, чем в 2017 году.