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Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии

Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье президента Турции Тайипа Эрдогана, опубликованной в понедельник в газете The New York Times.

Турецкий лидер отмечает, что считает верным решение о выводе войск США из Сирии. "С военной точки зрения, так называемое "Исламское государство" в Сирии потерпело поражение", - полагает Эрдоган. Он также выразил озабоченность в связи с тем, что некоторые страны вмешиваются во внутренние дела Сирии под предлогом борьбы с оставшимися частями группировки.

Президент Турции также заострил внимание на том, что "Турция предлагает всеобъемлющую стратегию по искоренению причин для радикализации" в Сирии. "Мы хотим гарантировать, что граждане не чувствуют себя оторванными от властей, террористические группировки не смогут воспользоваться недовольством местных жителей, а обычные люди могут рассчитывать на стабильное будущее", - пояснил Эрдоган.


Опубликовано:8 Январь, 2019  11:06, ]]>Печать]]>
 
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