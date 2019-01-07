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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение?

Читатель спрашивает: Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение?

Само по себе тату не является харамом. При этом рисунок или надпись не должны противоречить религиозным и нравственным нормам. Но, в общем, это считается бессмысленным бесполезным занятием. Кроме того, в народе не очень жалуют людей с наколками: это ассоциируется с тюремной жизнью и воровским миром. Поэтому верующему человеку лучше воздержаться от этого.

В большинстве случаев рисунок получается внедрением цвета под кожу. Если на частях тела имеются подобные наколки, они не мешают малому омовению. Но если наколка нанесена тонким слоем на кожу, то в таком случае ее следует очистить, и уже после этого совершить малое омовение.


Опубликовано:8 Январь, 2019  11:32, ]]>Печать]]>
 
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