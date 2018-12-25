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Новости

В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова

Первое судебное слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова началось во вторник, дело рассматривается Вторым судом Анкары по особо тяжким преступлениям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.

Ранее турецкая прокуратура передала дело об убийстве Карлова в суд, обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении говорится, что покушение на российского дипломата было организовано организацией Гюлена FETО, которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. В документе отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям, передает İslam.az.

Слушание происходит в небольшом зале Дворца правосудия в Анкаре, где кроме нескольких журналистов и гражданских лиц присутствует большое количество полицейских и адвокатов. В начале заседания судья зачитал паспортные данные всех обвиняемых и задал им вопросы о семейном положении и профессии.

Всего на скамье подсудимых находятся 18 обвиняемых, включая одну женщину, из них четверо участвуют в заседании по прямой трансляции из тюрем в разных регионах Турции, где они находятся в заключении.


Опубликовано:8 Январь, 2019  12:20, ]]>Печать]]>
 
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