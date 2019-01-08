Представители «Талибана» и США проведут переговоры в Катаре

Представители радикального движения «Талибан» и Соединённых Штатов проведут переговоры в столице Катара Дохе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в движении.Islam.az со ссылкой на RT.

«Мы собираемся встретиться с американскими чиновниками в Дохе в среду. Встреча продлится два дня, среду и четверг», — заявил высокопоставленный член «Талибана».

Ещё один из лидеров движения указал агентству, что никакие другие страны не будут принимать в этом участие.

Уточняется, что стороны намерены обсудить вывод американский войск из Афганистана, обмен заключёнными и отмену запрета на передвижение лидеров организации.

Ранее СМИ сообщили, что США могут сократить свой воинский контингент в Афганистане.