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Пропал основной подозреваемый в убийстве Хашогги (Фото)

Один из подозреваемых в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги Сауд аль-Кахтани пропал без вести.

Как передает İslam.az, об этом пишет издание Washington Post.

О судьбе С.Кахтани, одного из главных советников наследного принца Мухаммеда бин Салмана, ничего не известно.

Издание пишет, что С.Кахтани исчез после того, как турецкая сторона опубликовала имена причастных к преступлению лиц. Некоторые источники утверждают, что он под домашним арестом, но никаких подтверждений этому нет.

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Д.Хашогги - обозреватель Washington Post, с 2017 года проживал в США. 2 октября пропал без вести в Турции. Это произошло после того, как он вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

По словам невесты журналиста, в дипмиссию Д.Хашогги пригласили для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Через пять часов один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Д.Хашогги уже ушел и ждать его больше не нужно.

Сначала в Эр-Рияде утверждали, что Д.Хашогги пропал после того, как покинул здание консульства. Однако позже государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Д.Хашогги мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Турецкие правоохранительные органы подозревают в смерти журналиста в общей сложности 19 человек и требуют их экстрадиции.

3 января в Эр-Рияде состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве Д.Хашогги. Прокуратура потребовала смертной казни для пятерых из 11 подозреваемых.


Опубликовано:8 Январь, 2019  16:51, ]]>Печать]]>
 
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