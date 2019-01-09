National Interest: США проиграли войну в Афганистане

Вывод американских войск из Афганистана, анонсированный президентом США Дональдом Трампом, является верным решением в условиях, когда война в этой стране «проиграна», а политика Вашингтона в ее отношении зашла в тупик.

Как передает İslam.az, об этом пишет журнал The National Interest.

По словам автора статьи, Д.Трамп намерен вывести войска из Афганистана, стремясь положить конец этой «проигранной войне», однако США не должны питать иллюзий относительно возможных результатов выхода своих войск из страны.

Как отмечает издание, своей политикой Вашингтон не добился прогресса в «умиротворении» Афганистана: талибы контролируют большую территорию, чем когда-либо с 2002 года - почти 60%, при этом уровень безопасности можно оценить по недавнему инциденту, когда в результате нападения едва не погиб командующий силами США в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер.

«Хваленая новая стратегия администрации Д.Трампа вызвала рост только в одном показателе: количестве бомб, сброшенных на Афганистан», - говорится в издании.