Эрдоган отказался встречаться с советником Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Как передает Islam.az со ссылкой на Yeniakit, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, причиной стали его заявления до визита в Турцию.

До визита в Турцию советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон побывал в Израиле и сообщил, что без достижения договоренности по защите курдов на севере Сирии американские военнослужащие не покинут регион.

В рамках визита в Турцию Джон Болтон встретился с замминистра иностранных дел Турции, а также Ибрагимом Калыном. Джон Болтон не добился аудиенции президента Турции, после чего вернулся в США.