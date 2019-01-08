Читатель спрашивает: Где находится местечко Бекка, упоминаемое в Коране?

В Коране Всевышний Аллах велит: «Воистину, первым домом, который воздвигнут для людей, является тот, что находится в Бекке. Он воздвигнут как благословение и руководство для миров» (Али-Имран, 96). Здесь имеется в виду Кааба в Мекке. В религиозных источниках указано, что «Бекка» означает людное место. Так как в сезон хаджа вокруг Каабы бывает очень многолюдно, это место прозвали именно таким образом. Бекка – квартал, где расположена Кааба, окрестности Священного Дома.

Согласно некоторым сведениям, есть еще одна причина того, что в вышеупомянутом аяте используется не слово «Мекка», а слово «Бекка». Так, по мнению некоторых ученых, использование определенных букв в Коране подчиняется строгой закономерности, и Коран образован на системе, основанной на цифре 19. И использование в аяте слова «Бекка» объясняется именно таким фактором.