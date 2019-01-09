Грузинские СМИ сообщили о 13 жертвах свиного гриппа

Жертвами вируса свиного гриппа (H1N1 — подтип вируса гриппа А) в Грузии за последний месяц стали 13 человек.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телекомпания "Рустави".

"По причине распространения вируса H1N1 все масштабные клиники страны объявили карантин. Медучреждения работают в чрезвычайном режиме... по последней информации, лабораторно подтверждено 162 случая вируса H1N1, умерли 13 граждан, лабораторно подтверждено десять смертельных случаев", - сообщает ТВ на своем сайте.

Информация о новых жертвах вируса распространяется в СМИ и социальных сетях ежедневно. При этом глава Национального центра по контролю за заболеваниями минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам во вторник, что "лабораторно подтверждено всего 10 смертельных случаев заболевания гриппа, среди них есть H1N1".