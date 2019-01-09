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Туркменов заставили закупить новые портреты президента

Школы, больницы и другие госучреждения Туркмении обязали закупить новые портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, на которых он изображен с сединой. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

На прежних портретах Бердымухамедов был запечатлен с черными волосами. Теперь у лидера Туркмении появилась проседь в волосах. По данным издания, он перестал появляться на публике с сединой после того, как стал президентом в 2006 году.

Сотрудникам учреждений пришлось скинуться на закупку новых портретов по 5 манатов. Устаревшие изображения президента продаются со скидкой и стоят 4 маната. Как сообщает издание, портреты президента регулярно обновляются за счет служащих. Портреты Бердымухамедова должны висеть в школах, больницах, министерствах, правоохранительных органах, спортивных объектах и концертных залах, а также в аэропортах и салонах самолетов.

Издание отмечает, что ранее сотрудники полиции проводили обыски в жилых домах на предмет неподобающего использования портретов президента. В частности, силовики искали в туалетах газеты с фотографиями Бердымухамедова. Нарушителям грозило увольнение и административная ответственность.


Опубликовано:9 Январь, 2019  14:58, ]]>Печать]]>
 
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