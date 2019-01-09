Экс-министра отправили в тюрьму за шпионаж в пользу Ирана

Бывший министр энергетики и инфраструктуры Израиля Гонен Сегев осужден за шпионаж в пользу Ирана и по условиям сделки со следствием должен будет провести 11 лет в тюремном заключении, сообщает Jerusalem Post.

Гонен Сегев был арестован в мае 2018 года по обвинению в передаче конфиденциальных данных Ирану, которые касались энергетической отрасли и объектов, имеющих отношение к национальной безопасности.

По сведениям разведслужб Израиля, Сегев впервые встретился с представителями иранских спецслужб в Нигерии в 2012 году. Он также дважды тайно посещал Иран и встречался с иранцами в разных странах.

Ранее Сегев был также осужден за подделку документов, контрабанду наркотиков и мошенничество.