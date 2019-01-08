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Новости » Точка зрения

Скоро в Карабахе начнется война - эксперт

Бывший советник главы Администрации президента России Глеб Павловский не исключает начала войны в Нагорном Карабахе. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" он прокомментировал ситуацию вокруг революции в Армении, передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

«Столько уже войн в одном маленьком месте было за последние 20-30 лет. Больше нигде же не было на постсоветском пространстве. Только в Югославии сравнимое что-то было. Поэтому нельзя. Надо просто на союзников не дышать, я бы сказал. А революции… в Армении их уже было немало. Они уже были. Армения переживает революции… в конце 80-х, начале 90-х — боже мой! — там было больше людей на улицах, чем было в дни вот этой революции. Все люди жили на улицах, съезжались в Ереван, стояли там сотнями тысяч на улицах. Потом революция — война, война — революция. Вот сейчас революция была — видимо, дальше — война", - сказал он.

Касаясь личности Пашиняна, он сказал, что ― много бархата на Кавказе не бывает.

"Теперь, я думаю, что люди захотят результатов. Откуда он достанет результаты? Какие можно достать особенные результаты? Саакашвили и тот не смог. Ну, значит, война", - отметил он.


Опубликовано:9 Январь, 2019  15:04, ]]>Печать]]>
 
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