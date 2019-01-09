Читатель спрашивает: Кем является Имран, о котором повествуется в суре Али-Имран?

В Коране Аллах велит: «Воистину, Аллах избрал и возвысил над мирами Адама, Нуха (Ноя), род Ибрахима (Авраама) и род Имрана. Одни из них были потомками других. Аллах — Слышащий, Знающий» (Али-Имран, 33-34). О том, кем является Имран, упоминаемый в этих аятах, существуют две версии. По мнению некоторых ученых, Имран – это прапраправнук Пророка Ягуба (а), отец Его Светлости Мусы (а) и Пророка Гаруна (Имран ибн Ясхар ибн Гахис ибн Лавий ибн Ягуб). В религиозных источниках, а также в классической литературе Его Светлость Муса (а) именуется как «Муса ибн Имран». Этой идеи придерживаются многие, поскольку если следовать очередности, то после Пророков Адама, Нуха и Ибрахима (а) должен следовать Его Светлость Муса (а).

Кроме того, в последующем аяте используется выражение «супруга Имрана», которое указывает на мать Ее Светлости Марьям. Поэтому, по мнению некоторых ученых, Имран, упоминаемый в аяте – из рода Пророка Сулеймана (а) и является супругом девы Марьям (Имран ибн Хашим ибн Амун). Третьяя сура Корана называется «Али-Имран», что означает род Имрана, семейство Имрана. Итак, согласно первой теории членами Али-Имран являются Его Светлость Муса и Гарун (а), а также их род, а согласно второй теории – Ее Светлость Марьям и ее сын Пророк Иса (а).