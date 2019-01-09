ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Из какого имущества и в каких размерах выплачивается милостыня? Из какого имущества и в каких размерах выплачивается милостыня?
Имеет ли религиозный подтекст нахождение Луны в созвездии Скорпиона? Имеет ли религиозный подтекст нахождение Луны в созвездии Скорпиона?
Скоро в Карабахе начнется война - эксперт Скоро в Карабахе начнется война - эксперт
В США конгрессмен-мусульманка принесла присягу на Коране В США конгрессмен-мусульманка принесла присягу на Коране
Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение? Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Ислам в вопросах

Кем является Имран, о котором повествуется в суре Али-Имран?

Читатель спрашивает: Кем является Имран, о котором повествуется в суре Али-Имран?

В Коране Аллах велит: «Воистину, Аллах избрал и возвысил над мирами Адама, Нуха (Ноя), род Ибрахима (Авраама) и род Имрана. Одни из них были потомками других. Аллах — Слышащий, Знающий» (Али-Имран, 33-34). О том, кем является Имран, упоминаемый в этих аятах, существуют две версии. По мнению некоторых ученых, Имран – это прапраправнук Пророка Ягуба (а), отец Его Светлости Мусы (а) и Пророка Гаруна (Имран ибн Ясхар ибн Гахис ибн Лавий ибн Ягуб). В религиозных источниках, а также в классической литературе Его Светлость Муса (а) именуется как «Муса ибн Имран». Этой идеи придерживаются многие, поскольку если следовать очередности, то после Пророков Адама, Нуха и Ибрахима (а) должен следовать Его Светлость Муса (а).

Кроме того, в последующем аяте используется выражение «супруга Имрана», которое указывает на мать Ее Светлости Марьям. Поэтому, по мнению некоторых ученых, Имран, упоминаемый в аяте – из рода Пророка Сулеймана (а) и является супругом девы Марьям (Имран ибн Хашим ибн Амун). Третьяя сура Корана называется «Али-Имран», что означает род Имрана, семейство Имрана. Итак, согласно первой теории членами Али-Имран являются Его Светлость Муса и Гарун (а), а также их род, а согласно второй теории – Ее Светлость Марьям и ее сын Пророк Иса (а).


Опубликовано:10 Январь, 2019  10:58, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
9 Январь, 2019
Где находится местечко Бекка, упоминаемое в Коране?
8 Январь, 2019
Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение?
7 Январь, 2019
Какую часть бороды следует намачивать во время малого омовения?
5 Январь, 2019
Имеет ли религиозный подтекст нахождение Луны в созвездии Скорпиона?
4 Январь, 2019
Из какого имущества и в каких размерах выплачивается милостыня?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
10 Январь, 2019

Госсекретарь США: Мы поддерживаем Турцию
10 Январь, 2019

В Баку открылись пункты по сбору неиспользуемой одежды
10 Январь, 2019
В мечети состоялась игра «Что? Где? Когда?»
10 Январь, 2019

Госкомитет назвал главную причину разводов в Азербайджане
10 Январь, 2019
ВВС США нанесли очередные удары по террористам в Сомали
10 Январь, 2019

Кем является Имран, о котором повествуется в суре Али-Имран? Ислам в вопросах
10 Январь, 2019

Пятеро британцев погибли при обстреле ИГ в Сирии
10 Январь, 2019

В Саудовской Аравии хотят запретить вступать в брак до 15 лет
9 Январь, 2019

Скоро в Карабахе начнется война - эксперт
9 Январь, 2019
Экс-министра отправили в тюрьму за шпионаж в пользу Ирана
9 Январь, 2019
Туркменов заставили закупить новые портреты президента
9 Январь, 2019
Грузинские СМИ сообщили о 13 жертвах свиного гриппа
9 Январь, 2019

Где находится местечко Бекка, упоминаемое в Коране? Ислам в вопросах
9 Январь, 2019

В ХАМАС заявили об аресте в секторе Газа 45 агентов Израиля
9 Январь, 2019
Бельгия отказалась принять спасенных в Средиземном море мигрантов
8 Январь, 2019
Эрдоган отказался встречаться с советником Трампа
8 Январь, 2019

National Interest: США проиграли войну в Афганистане
8 Январь, 2019

Пропал основной подозреваемый в убийстве Хашогги Фото
8 Январь, 2019
Два человека погибли и 23 пострадали при взрыве в Афганистане
8 Январь, 2019
Представители «Талибана» и США проведут переговоры в Катаре
8 Январь, 2019
В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова
8 Январь, 2019

Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение? Ислам в вопросах
8 Январь, 2019
Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии
8 Январь, 2019

Помпео: "США уничтожили 99% ИГ"
7 Январь, 2019

Турция обнародовала стоимость вооружения, которое закупил Азербайджан
7 Январь, 2019
Президент Египта открыл на Рождество самый большой собор страны
7 Январь, 2019
Убит один из самых разыскиваемых террористов мира
7 Январь, 2019

Турецкие ВВС нейтрализовали 7 террористов на севере Ирака
7 Январь, 2019
Израильские вертолёты нанесли удар по военным позициям ХАМАС
7 Январь, 2019

Какую часть бороды следует намачивать во время малого омовения? Ислам в вопросах
7 Январь, 2019

Трамп заявил, что не обещал скорого вывода армии США из Сирии
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com