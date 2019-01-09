Госкомитет назвал главную причину разводов в Азербайджане

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей выразил обеспокоенность по поводу влияния интернета на увеличение числа разводов в Азербайджане.

Как передает İslam.az, об этом сообщил Trend руководитель отдела информационно-аналитических исследований Госкомитета, кандидат юридических наук Эльгюн Сафаров.

По словам Э.Сафарова, согласно статистике ООН, 35-45% заключенных браков в США, Франции, Великобритании, России и Германии, 25-28% в Болгарии, Турции, Греции и Венгрии сводятся к разводу.

Представитель Комитета заявил, что насилие в семье является основной причиной разводов в стране, число которых с каждым годом увеличивается. Однако Э.Сафаров считает, что ранее случаи бытового насилия не приводили к разводу.

«Сегодня подход к данной ситуации изменился. Процесс глобализации в современном обществе также оказал влияние на возрастающее число разводов. Давайте проанализируем причины.

Влияют ли финансовые проблемы на развод в Азербайджане сегодня? Нет! В 90-х годах финансовое положение населения было крайне тяжелым.

Имеет ли место бытовое насилие? Да, но в 90-х и начале 2000-х годов подобные случаи встречались намного чаще. Сегодня молодые люди не терпят насилия. Молодые семьи не соглашаются с насилием ни физическим, ни психологическим. К слову, с 2012 года бытовое насилие определено в качестве основного фактора, приводящего к разводу в семье», - отметил представитель Комитета.

По словам Э.Сафарова, одна из проблем заключается в том, что вступившие в брак молодые люди и их семьи плохо знают друг друга. С другой стороны, они не принимают никаких мер для решения проблем.

«Сегодня молодые люди видят решение проблемы в уходе из дома или разводе. Но никаких шагов для улучшения данной ситуации они не предпринимают. Люди все чаще замыкаются в себе.

Молодые люди оказались в ловушке интернет-сообществ. Можно заметить (по опыту других стран), что социальные сети приводят к одиночеству. Следовательно, влияние соцсетей на жизнь людей способствует увеличению количества разводов», - считает Э.Сафаров.