В мечети состоялась игра «Что? Где? Когда?»

На днях в мечети «Абу Ханифа» села Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области России состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Как передает İslam.az со ссылкой на сайт dumpo.ru, в состязании участие приняли команды из четырех мечетей села: «Нур», «Ихляс», «Иман», «Ихсан».

Тематика игры включала в себя как знание религиозных наук, так и знания в области бизнеса, географии и других сфер.

По итогам игры первое место присудили команде «Нур» (мечеть «Абу Ханифа»).

Как отметил имам Рушан-хазрат Бибарсов, польза интеллектуальных игр очень большая: развитие логического мышления, расширение кругозора, формирование навыков командной работы, развитие нестандартного и творческого мышления, формирование и развитие коммуникативных навыков.