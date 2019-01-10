Казахстанцев казнили за попытку вернуться из Сирии

Несколько граждан Казахстана, примкнувших к боевикам ИГИЛ в Сирии, были казнены за попытку уехать из арабской республики и вернуться на родину.

Такие данные на брифинге в Астане озвучили в Комитете национальной безопасности республики. Как сообщил начальник департамента КНБ Бахытбек Рахымбердиев, по большей части, экстремисты вербуют казахстанцев не в мечетях, а через интернет, из-за рубежа.

Когда же прибывшие в Сирию граждане понимают, что там все не так, как им обещали, «выйти оттуда практически невозможно».

«За это карают вплоть до смертной казни. Есть данные, что несколько наших граждан тоже были казнены за попытку к бегству», - отметил Рахымбердиев.