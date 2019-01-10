ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Из какого имущества и в каких размерах выплачивается милостыня? Из какого имущества и в каких размерах выплачивается милостыня?
Имеет ли религиозный подтекст нахождение Луны в созвездии Скорпиона? Имеет ли религиозный подтекст нахождение Луны в созвездии Скорпиона?
Скоро в Карабахе начнется война - эксперт Скоро в Карабахе начнется война - эксперт
Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение? Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение?
Где находится местечко Бекка, упоминаемое в Коране? Где находится местечко Бекка, упоминаемое в Коране?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

Казахстанцев казнили за попытку вернуться из Сирии

Несколько граждан Казахстана, примкнувших к боевикам ИГИЛ в Сирии, были казнены за попытку уехать из арабской республики и вернуться на родину.

Такие данные на брифинге в Астане озвучили в Комитете национальной безопасности республики. Как сообщил начальник департамента КНБ Бахытбек Рахымбердиев, по большей части, экстремисты вербуют казахстанцев не в мечетях, а через интернет, из-за рубежа.

Когда же прибывшие в Сирию граждане понимают, что там все не так, как им обещали, «выйти оттуда практически невозможно».

«За это карают вплоть до смертной казни. Есть данные, что несколько наших граждан тоже были казнены за попытку к бегству», - отметил Рахымбердиев.


Опубликовано:10 Январь, 2019  16:53, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
10 Январь, 2019
В Йемене совершена атака на военный парад: погибли 6, ранены 20 военнослужащих
10 Январь, 2019
Госсекретарь США: Мы поддерживаем Турцию
10 Январь, 2019
В мечети состоялась игра «Что? Где? Когда?»
10 Январь, 2019
ВВС США нанесли очередные удары по террористам в Сомали
10 Январь, 2019
Пятеро британцев погибли при обстреле ИГ в Сирии

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
10 Январь, 2019

В Йемене совершена атака на военный парад: погибли 6, ранены 20 военнослужащих Видео
10 Январь, 2019
Казахстанцев казнили за попытку вернуться из Сирии
10 Январь, 2019

Госсекретарь США: Мы поддерживаем Турцию
10 Январь, 2019

В Баку открылись пункты по сбору неиспользуемой одежды
10 Январь, 2019
В мечети состоялась игра «Что? Где? Когда?»
10 Январь, 2019

Госкомитет назвал главную причину разводов в Азербайджане
10 Январь, 2019
ВВС США нанесли очередные удары по террористам в Сомали
10 Январь, 2019

Кем является Имран, о котором повествуется в суре Али-Имран? Ислам в вопросах
10 Январь, 2019

Пятеро британцев погибли при обстреле ИГ в Сирии
10 Январь, 2019

В Саудовской Аравии хотят запретить вступать в брак до 15 лет
9 Январь, 2019

Скоро в Карабахе начнется война - эксперт
9 Январь, 2019
Экс-министра отправили в тюрьму за шпионаж в пользу Ирана
9 Январь, 2019
Туркменов заставили закупить новые портреты президента
9 Январь, 2019
Грузинские СМИ сообщили о 13 жертвах свиного гриппа
9 Январь, 2019

Где находится местечко Бекка, упоминаемое в Коране? Ислам в вопросах
9 Январь, 2019

В ХАМАС заявили об аресте в секторе Газа 45 агентов Израиля
9 Январь, 2019
Бельгия отказалась принять спасенных в Средиземном море мигрантов
8 Январь, 2019
Эрдоган отказался встречаться с советником Трампа
8 Январь, 2019

National Interest: США проиграли войну в Афганистане
8 Январь, 2019

Пропал основной подозреваемый в убийстве Хашогги Фото
8 Январь, 2019
Два человека погибли и 23 пострадали при взрыве в Афганистане
8 Январь, 2019
Представители «Талибана» и США проведут переговоры в Катаре
8 Январь, 2019
В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова
8 Январь, 2019

Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение? Ислам в вопросах
8 Январь, 2019
Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии
8 Январь, 2019

Помпео: "США уничтожили 99% ИГ"
7 Январь, 2019

Турция обнародовала стоимость вооружения, которое закупил Азербайджан
7 Январь, 2019
Президент Египта открыл на Рождество самый большой собор страны
7 Январь, 2019
Убит один из самых разыскиваемых террористов мира
7 Январь, 2019

Турецкие ВВС нейтрализовали 7 террористов на севере Ирака
7 Январь, 2019
Израильские вертолёты нанесли удар по военным позициям ХАМАС
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com