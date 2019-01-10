В Йемене совершена атака на военный парад: погибли 6, ранены 20 военнослужащих

По меньшей мере шесть военнослужащих погибли, около 20 человек пострадали в результате атаки беспилотника на военную авиабазу в провинции Лахдж в Йемене.

Как сообщает İslam.az, информацию распространил телеканал Sky News Arabia.

Было отмечено, что в числе пострадавших - губернатор провинции Ахмед Абдалла ат-Турки, командующий 4-м военным округом генерал-майор Фадль Хасан, глава военной разведки Мухаммед Салех Таммах, а также освещающие мероприятие журналисты.

Атаку на парад совершили мятежники-хуситы.