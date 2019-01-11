ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Скоро в Карабахе начнется война - эксперт Скоро в Карабахе начнется война - эксперт
Имеет ли религиозный подтекст нахождение Луны в созвездии Скорпиона? Имеет ли религиозный подтекст нахождение Луны в созвездии Скорпиона?
Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение? Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение?
Кем является Имран, о котором повествуется в суре Али-Имран? Кем является Имран, о котором повествуется в суре Али-Имран?
Где находится местечко Бекка, упоминаемое в Коране? Где находится местечко Бекка, упоминаемое в Коране?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

ООН: В Ливане остаются до 1,5 млн сирийских беженцев

Порядка 1,5 миллиона сирийских беженцев остается в Ливане на начало 2019 года.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в четверг гуманитарный координатор ООН в Ливане Филипп Лаззарини.

"Как вы знаете, официальная регистрация беженцев завершилась в конце 2014 года. Так что количество беженцев в стране выше 950 тысяч. Мы предполагаем, что реальное их количество находится между 1,2 и 1,3 миллиона человек. Но мы также слышим про 1,5 миллиона", - сказал он.

По его словам, пока не наблюдается значительного роста возврата людей в Сирию.

"По официальным данным, в 2018 году вернулось 16-17 тысяч человек. За год до этого – 14 тысяч человек. Но я бы не стал говорить о значительном росте возвращений между Ливаном и Сирией. Мы еще до сих пор далеки от этой ситуации", - добавил он.


Опубликовано:11 Январь, 2019  10:52, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
11 Январь, 2019
Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе
10 Январь, 2019
В Йемене совершена атака на военный парад: погибли 6, ранены 20 военнослужащих
10 Январь, 2019
Казахстанцев казнили за попытку вернуться из Сирии
10 Январь, 2019
Госсекретарь США: Мы поддерживаем Турцию
10 Январь, 2019
В мечети состоялась игра «Что? Где? Когда?»

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
11 Январь, 2019
Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе
11 Январь, 2019

ООН: В Ливане остаются до 1,5 млн сирийских беженцев
10 Январь, 2019

В Йемене совершена атака на военный парад: погибли 6, ранены 20 военнослужащих Видео
10 Январь, 2019
Казахстанцев казнили за попытку вернуться из Сирии
10 Январь, 2019

Госсекретарь США: Мы поддерживаем Турцию
10 Январь, 2019

В Баку открылись пункты по сбору неиспользуемой одежды
10 Январь, 2019
В мечети состоялась игра «Что? Где? Когда?»
10 Январь, 2019

Госкомитет назвал главную причину разводов в Азербайджане
10 Январь, 2019
ВВС США нанесли очередные удары по террористам в Сомали
10 Январь, 2019

Кем является Имран, о котором повествуется в суре Али-Имран? Ислам в вопросах
10 Январь, 2019

Пятеро британцев погибли при обстреле ИГ в Сирии
10 Январь, 2019

В Саудовской Аравии хотят запретить вступать в брак до 15 лет
9 Январь, 2019

Скоро в Карабахе начнется война - эксперт
9 Январь, 2019
Экс-министра отправили в тюрьму за шпионаж в пользу Ирана
9 Январь, 2019
Туркменов заставили закупить новые портреты президента
9 Январь, 2019
Грузинские СМИ сообщили о 13 жертвах свиного гриппа
9 Январь, 2019

Где находится местечко Бекка, упоминаемое в Коране? Ислам в вопросах
9 Январь, 2019

В ХАМАС заявили об аресте в секторе Газа 45 агентов Израиля
9 Январь, 2019
Бельгия отказалась принять спасенных в Средиземном море мигрантов
8 Январь, 2019
Эрдоган отказался встречаться с советником Трампа
8 Январь, 2019

National Interest: США проиграли войну в Афганистане
8 Январь, 2019

Пропал основной подозреваемый в убийстве Хашогги Фото
8 Январь, 2019
Два человека погибли и 23 пострадали при взрыве в Афганистане
8 Январь, 2019
Представители «Талибана» и США проведут переговоры в Катаре
8 Январь, 2019
В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова
8 Январь, 2019

Можно ли наносить тату на тело и как при этом совершать малое омовение? Ислам в вопросах
8 Январь, 2019
Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии
8 Январь, 2019

Помпео: "США уничтожили 99% ИГ"
7 Январь, 2019

Турция обнародовала стоимость вооружения, которое закупил Азербайджан
7 Январь, 2019
Президент Египта открыл на Рождество самый большой собор страны
7 Январь, 2019
Убит один из самых разыскиваемых террористов мира
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com