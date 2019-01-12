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Новости » Новости по миру

Число скончавшихся в Грузии от гриппа достигло 15-ти человек

Число скончавшихся в Грузии от тяжелой формы гриппа достигло 15-ти.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Report, об этом сообщил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, 5 летальных исходов от сезонного гриппа отмечены в столице Автономной Республики Аджария городе Батуми.

Директор центра отметил, что число помещенных в больницу из-за гриппа увеличилось с 616 до 845, а в отделение реанимации - возросло с 39 до 44.

На данный момент на каждые 100 000 жителей соседней страны приходится 256 заразившихся гриппом.


Опубликовано:12 Январь, 2019  11:34, ]]>Печать]]>
 
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