Читатель спрашивает: Может ли мусульманин вступить в брак с немусульманкой, или же мусульманка выйти замуж за немусульманина?

Согласно исламским канонам, если одна из брачующихся сторон является мусульманином, то следует сохранить свою веру и быть уверенным, что эта вера не подвергнется опасности с противоположной стороны. Так как авторитет в семье у мужчины выше, то все исламские мазхабы запрещают женщине выходить замуж за немусульманина, вне зависимости, является ли он христианином или иудеем, или же атеистом или идолопоклонником.

Что касается женитьбы мусульманина на немусульманке, то мнения на этот счет различны. Согласно шиитским воззрениям, мусульманину запрещено заключать постоянный брак с немусульманкой. Потому что религиозное воспитание будущих детей в семье может подвергнуться опасности. Однако в шиитском мазхабе разрешено заключать временный брак с христианками и иудейками.

В суннитском же мазхабе, мусульманин может жениться на представительнице Писания (иудейках и христианских), но на остальных немусульманках жениться запрещено.