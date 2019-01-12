Читатель спрашивает: Кем был Джафари-таййар?

Джафари-таййар был сыном дяди Пророка Мухаммада (с) Абуталиба, старшим братом имама Али (а). Он был одним из первых, принявших Ислам. Когда мусульмане переселялись из Мекки в Эфиопию, Пророк (с) назначил Джафара их предводителем.

В 8-м году по хиджре (629-ый год) Его Светлость Мухаммад (с), в ответ на угрозы Византийской империи, отправил под предводительством Джафара ибн Абуталиба войско численностью примерно в 3 тысячи человек в Шам, находящийся в подчинении Византии.

В населенном пункте Мота мусульмане сошлись лицом к лицу с Византийской армией. В бою, держа знамя, Джафар храбро сражался. Когда ему отрубили правую руку, он взял знамя в левую руку. А когда отрубили левую, он поднял знамя, сжав его кистями рук, и стал шехидом. Его Светлость Мухаммад (с), услышав известие о шахаде Джафар ибн Абуталиба, принес его семье соболезнования: «Взамен отрубленных рук Аллах одарил Джафара двумя крыльями. Сейчас он парит в небе Рая». С тех пор Джафар упоминается под прозвищем «таййар» (летающий).

Сын ДЖафари-таййара Абдуллах был мужем Ее Светлости Зейнаб.