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Новости » Точка зрения

В Азербайджане могут поднять цены на хадж

Делегация Управления мусульман Кавказа в связи с организацией в этом году хаджа из Азербайджана посетила Саудовскую Аравию по приглашению министерства хаджа этого государства.

Как сообщили в УМК, во время визита были изучены условия саудовской стороны, связанные с паломничеством в этом году, определились отели, где остановятся паломники.

В настоящее время на основе представления вернувшейся из поездки делегации в управлении рассчитываются цены на этот год, квота и другие условия. В этом году ожидается, что цены будут на 50 или 100 долларов дороже, чем в прошлом. Посещение в этом году будет не как в прошлом году в двух вариантах (VİP и обычный), а в одном варианте. До начала февраля в Азербайджане ожидается объявление приема документов в связи с паломничеством.

Отметим, что в прошлом году расходы на хадж из Азербайджана составили 4150 долларов, в целом паломничество совершили 1440 человек.

Напомним, что паломничество из Азербайджана официально организует УМК.


Опубликовано:14 Январь, 2019  12:19, ]]>Печать]]>
 
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